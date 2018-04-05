Гинеколог тайно оплодотворил пациентку и попал под суд

В 80-х годах прошлого века некий гинеколог Мортимер лечил супругов от бесплодия. У женщины он диагностировал загиб матки, а у ее мужа – низкое содержание сперматозоидов в сперме, из-за которых и были проблемы с зачатием. По совету доктора женщина согласилась на искусственное осеменение смесью из спермы мужа и анонимного донора.Вот только пара «заказала» донора с высшим образованием, высокого шатена с голубыми глазами. Доктор обрадовал пару, что нашел подходящего донора, а сам втайне использовал свою сперму, хотя и был далек от выбранного «идеала».После успешной процедуры на свет появилась девочка, которая через 36 лет стала искать родственников с помощью сервиса Ancestry.com. Программа и показала, что ее отцом может быть бывший гинеколог, живущий в 800 км от нее. И теперь ее второго отца и Ассоциацию местных акушеров-гинекологов обвиняют в халатности, мошенничестве, оскорблении действием, нарушении договора и причинении морального вреда по небрежности.