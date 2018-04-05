На Алтае подросток после укуса клеща заболел сыпным тифом

14-летний парень – первая в этом сезоне жертва клещей, укус которых привел к инфекционному заболеванию. Областной Роспотребнадзор сообщает о наличии у парня сыпного клещевого тифа. Как стало известно, во время прогулки его укусило насекомое, однако подросток, обнаружив у себя клеща, к медикам обращаться не стал: он оказался привитым от клещевого энцефалита и полагал, что этого достаточно.Спустя 7 дней у школьника температура поднялась до 38,5 градусов и появилась сыпь по всему телу. Когда пострадавшего увидел врач, его сразу же госпитализировали.Эпидемиологи напоминают, что клещи могут «наградить» человека не только энцефалитом, но и еще примерно 10 болячками, от которых прививок нет. И призывают всех, кто обнаружил укус клеща, обращаться к врачам даже не смотря на наличие прививки от энцефалита.На Алтае выявлено уже 13 жертв опасного насекомого, а в Петербурге мужчину укусил клещ, сидевший в мимозе.