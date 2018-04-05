Оперная певица исполнила «Котлетки с пюрешкой» на шоу Ивана Урганта

Гостем программы был Михаил Трухин, игравший одну из главных ролей в «Улицах разбитых фонарей». Однажды у героя сериала вылетела фраза, из которой впоследствии сделали мем. Не так давно музыкант Enjoykin обработал популярную сцену и сделал из нее хит, набравший более 40 миллионов просмотров в YouTube.Создатели «Вечернего Урганта», задумав исполнить песню-мем в студии вживую, пригласили в гости оперную диву Александру Дурсеневу и музыкантов. Подпевал им и Трухин.Как потом выражались в комментариях пользователи, «они получили эстетическое удовольствие» от такой версии песни. Кто-то даже напророчил, что «такими темпами Enjoykin скоро будут изучать на уроках музыки в российских школах».