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Сериалу «Очень странные дела» предъявляют обвинения в плагиате

Авторов популярного сериала «Очень странные дела» обвиняют в плагиате и хотят засудить.
Сериалу «Очень странные дела» предъявляют обвинения в плагиате


Мэтту и Россу Даффер предъявили претензии в воровстве идеи. Как рассказал режиссер короткометражки «Монтек» (Montauk) Чарли Кесслер, свою работу он выпустил 6 лет назад. Она должна была стать прелюдией к будущей картине, которая бы получила название «Проект Монтек».

На фестивале Tribeca в 2014 году он, общаясь с Мэттом и Россом Даффлер, рассказал им идею будущего фильма. Как уверен Кесслер, именно его замысел стал основой «Очень странных дел».

В короткометражке «Монтек» речь шла о паранормальных явлениях, что происходили в местности с неким правительственным учреждением. СМИ же рассказывают об известном факте продажи компании Netflix братьями Даффер проекта «Очень странных дел» под названием Montauk. Позже действия, происходившие в картине, перенесли в штат Индиану.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 13:50
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