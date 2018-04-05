Сериалу «Очень странные дела» предъявляют обвинения в плагиате

Мэтту и Россу Даффер предъявили претензии в воровстве идеи. Как рассказал режиссер короткометражки «Монтек» (Montauk) Чарли Кесслер, свою работу он выпустил 6 лет назад. Она должна была стать прелюдией к будущей картине, которая бы получила название «Проект Монтек».На фестивале Tribeca в 2014 году он, общаясь с Мэттом и Россом Даффлер, рассказал им идею будущего фильма. Как уверен Кесслер, именно его замысел стал основой «Очень странных дел».В короткометражке «Монтек» речь шла о паранормальных явлениях, что происходили в местности с неким правительственным учреждением. СМИ же рассказывают об известном факте продажи компании Netflix братьями Даффер проекта «Очень странных дел» под названием Montauk. Позже действия, происходившие в картине, перенесли в штат Индиану.