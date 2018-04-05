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Эдита Пьеха сообщила об изменениях в состоянии здоровья после своей госпитализации

Эстрадная певица Эдита Пьеха сообщила последние новости о состоянии своего здоровья после того, как была госпитализирована в Петербурге.
Эдита Пьеха сообщила об изменениях в состоянии здоровья после своей госпитализации


Советская и эстрадная певица Эдита Пьеха была госпитализирована 4 апреля в Петербурге в городскую многопрофильную больницу № 2. Причиной ухудшения состояния здоровья артистки стало обострение бронхита.

Сама певица сообщила из больницы: «Увезли с обострением бронхита, я с трудом говорю. Но делают капли, уколы, так что все будет хорошо».

Напомним, летом прошлого года Эдита Станиславовна отметила 80-летний юбилей. В день рождения артистки Владимир Путин вручил ей орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за «многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие отечественной культуры».
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 13:40
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