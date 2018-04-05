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Любовница Ди Каприо попала в кадр обнаженной в лесу

26-летняя Нина Агдал, бывшая любовница Леонардо Ди Каприо, опубликовала в Instagram снимок, на котором ее запечатлели в лесу — в кадр она попала в обнаженном виде.
Любовница Ди Каприо попала в кадр обнаженной в лесу


Датская 26-летняя модель Нина Агдал, экс-любовница актера Леонардо Ди Каприо, поделилась в личном аккаунте Instagram снимком, на котором запечатлена в голом виде.

Предположительно, она позировала обнаженной перед своим нынешним бойфрендом Джек Парис Таубманн, который является представителем модельного бизнеса и сыном модели Кристи Бринкли.

Сам молодой человек видит в фото Нины естественную красоту, которую не только не стоит скрывать от общественности, а наоборот, необходимо показывать. Никакой пошлости Джек в снимках не наблюдает.

Эротический снимок Агдал менее чем за сути набрал около 70 тысяч лайков. Фолловеры массово лестно отзываются в комментариях о красоте Нины и призывают к продолжению фотосессий в таком стиле.

Напомним, Агдал и Ди Каприо встречались около года, но остались всего лишь друзьями. Они ни разу не признали себя парой официально за время своих отношений.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 13:30
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