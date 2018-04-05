Регина Тодоренко и Баста работают вместе в шоу "Голос улиц"

Новые горизонты неустанно покоряет Регина Тодоренко. Отдохнув некоторое время после ухода из шоу «Орел и решка», телеведущая вновь вернулась работать на канал «Пятница!», где ведет шоу «Мейкаперы» вместе с Владом Лисовцом.Но это еще не все — Регина на этом не остановилась и стала ведущей еще и шоу для хип-хоперов «Голос улиц». Каждый из участников в этом проекте показывает в формате рэп-баттлов, кто сильнее, борется за сотрудничество с лейблом Басты «Gazgolder» и приз 3 миллиона рублей.Кстати, Баста и Ресторатор являются членами жюри шоу «Голос улиц» и теперь Тодоренко работает вместе с ними.Напомним, Регина лично участвовала украинской «Фабрике звезд» и 4-м сезоне шоу «Голос» в команде Полины Гагариной.