АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

Регина Тодоренко и Баста работают вместе в шоу "Голос улиц"

27-летняя Регина Тодоренко стала ведущей нового проекта «Голос улиц», где работает вместе с Бастой и Ресторатором.
Регина Тодоренко и Баста работают вместе в шоу "Голос улиц"


Новые горизонты неустанно покоряет Регина Тодоренко. Отдохнув некоторое время после ухода из шоу «Орел и решка», телеведущая вновь вернулась работать на канал «Пятница!», где ведет шоу «Мейкаперы» вместе с Владом Лисовцом.

Но это еще не все — Регина на этом не остановилась и стала ведущей еще и шоу для хип-хоперов «Голос улиц». Каждый из участников в этом проекте показывает в формате рэп-баттлов, кто сильнее, борется за сотрудничество с лейблом Басты «Gazgolder» и приз 3 миллиона рублей.

Кстати, Баста и Ресторатор являются членами жюри шоу «Голос улиц» и теперь Тодоренко работает вместе с ними.

Напомним, Регина лично участвовала украинской «Фабрике звезд» и 4-м сезоне шоу «Голос» в команде Полины Гагариной.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 13:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В чешской лаборатории произошла утечка
Алсу предстала перед поклонниками в образе
Эвелина Блёданс поделилась эффектным фото по
Компания Hyundai приступила к тестированию
Названы рублёвые цены на новый внедорожник
Социологи выяснили стоимость ежемесячной
Супруга Александра Реввы приучает домочадцев к
На Алтае подросток после укуса клеща заболел
Настя Каменских показала, как она выглядит с утра
Колин Фаррелл добровольно отправился в
Оперная певица исполнила «Котлетки с пюрешкой» на
Сериалу «Очень странные дела» предъявляют
Лариса Гузеева ужаснула снимком из больницы
Эдита Пьеха сообщила об изменениях в состоянии
Хейтеры заявили, что Катя Жужа рекламными кремами
Андрей Малахов поведал в Instagram о первой с
Любовница Ди Каприо попала в кадр обнаженной в
Растет сотрудничество с китайскими
Регина Тодоренко и Баста работают вместе в шоу
Сергей Безруков вернул к жизни «бригадира» Сашу
ИЦ ""Международная экономика": Масштаб ошибок в
Литва полностью перейдет на СПГ из США
Алена Водонаева приехала с сыном в горы Сочи
Эксперты опасаются за последствия для
Александр Ревва считает супругу и дочерей своими
Фотография 14-летней Пэрис Хилтон с хорьком
Болезненный вид Татьяны Васильевой взволновал ее
Младшая дочь Ксении Бородиной теперь «в танцах»
Бывший телеведущий «Суд идет» сам попал под суд
Бывшая участница «Серебро» Фаворская шокировала
Просмотреть все новости