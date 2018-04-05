Сергей Безруков вернул к жизни «бригадира» Сашу Белого

Несмотря на то, что за спиной у Сергея Безрукова множество разноплановых ролей в театре и кино, для большинства его поклонников он остается неизменно Сашей Белым из культового знаменитого сериала «Бригада».Недавно актер порадовал своих поклонников и неожиданно предстал в образе незабываемого «бригадира».Безруков решил поднять настроение всем поклонникам сериала и посвятил им новоиспеченный снимок . Пост в соцсети Сергей подписал так: «Бороться до конца! Весна пришла! Все будет круто!»Такой образ актера очень порадовал пользователей Сети, о чем они сообщают в комментариях к фото, наперебой восхищаясь культовым сериалом и надеясь на продолжение с «нормальным сценарием».Напомним, что Безруков после съемок в «Бригаде» наотрез отказывается играть роли подобные персонажу Саши Белого. Съемки продолжения сериала под названием «Бригада. Наследник» состоялись без его участия.