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Сергей Безруков вернул к жизни «бригадира» Сашу Белого

Неожиданным стало для поклонников сериала «Бригада» возвращение образа Саши Белого в исполнении Сергея Безрукова. Актер решил порадовать фанатов и вернуть к жизни «бригадира» из культового фильма, воплотив его стиль на фото в наше время.
Сергей Безруков вернул к жизни «бригадира» Сашу Белого


Несмотря на то, что за спиной у Сергея Безрукова множество разноплановых ролей в театре и кино, для большинства его поклонников он остается неизменно Сашей Белым из культового знаменитого сериала «Бригада».

Недавно актер порадовал своих поклонников и неожиданно предстал в образе незабываемого «бригадира».

Безруков решил поднять настроение всем поклонникам сериала и посвятил им новоиспеченный снимок . Пост в соцсети Сергей подписал так: «Бороться до конца! Весна пришла! Все будет круто!»

Такой образ актера очень порадовал пользователей Сети, о чем они сообщают в комментариях к фото, наперебой восхищаясь культовым сериалом и надеясь на продолжение с «нормальным сценарием».

Напомним, что Безруков после съемок в «Бригаде» наотрез отказывается играть роли подобные персонажу Саши Белого. Съемки продолжения сериала под названием «Бригада. Наследник» состоялись без его участия.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 13:10
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