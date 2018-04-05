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Эксперты опасаются за последствия для человечества от растущей порнозависимости

Экспертами отметен повышенный уровень зависимости от распространяемой информации, содержащей порно. Специалисты из Culture Reframed уверены в определенной опасности подобной тенденции для человечества. Причем аналитики считают основной угрозой порнографии - нарушение правильного восприятия отношений и самих процессов занятия сексом.

Больше подвержены угрозе молодые мужчины, более зависимые в подростковом возрасте от порно. Подобное видео может спровоцировать и у женщин комплексы, относительно своей внешности, а так же завышенные ожидания от предстоящей интимной близости. Как определили психологи из Университета Небраски, при знакомстве с порно, у юношей представляются кадры, связанные с физическим доминированием над женщинами, нередко проявляется и агрессивная форма.

Эксперты опасаются за последствия для человечества от растущей порнозависимости


Названо данное явление - «маскульностью». В результате, молодыми людьми проявляется стремление подчинять в сексе своих партнерш, что провоцирует беспорядочные связи. Проблемой вызываются сложности в поиске подходящего партнера и последующие взаимоотношения. Также нередки факты психологических расстройств в данном направлении. В настоящее время, примерно 30% всего объема скачанных файлов в Сети, связаны с темой порнографии.

Экспертами отмечено, что людям свойственно разочаровываться в реальном и достоверном положении вещей. Многие предпочитают не связываться с реальным сексом, выбирая, в данном случае, просмотры видео для взрослых. Данные пользователи отмечаются симптомами вредных привычек, сходными с алкоголизмом и наркоманией. Лечится зависимость от порно сложно, не обходится без помощи психиатров, но при тяжелых случаях требуются медикаментозное лечение.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:00
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