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Фотография 14-летней Пэрис Хилтон с хорьком удивила фанатов

37-летняя Пэрис Хилтон удивила своих фанатов, опубликовав в Instagram «архивную» фотографию, на которой запечатлена во время празднования своего 14-го дня рождения с первым подаренным ей животным — хорьком.

Фотография 14-летней Пэрис Хилтон с хорьком удивила фанатов


37-летняя певица, фотомодель, актриса и дизайнер Пэрис Хилтон показала фолловерам, как выглядела в юности — знаменитость поделилась в личном аккаунте Instagram снимком, который был сделан в день празднования ее 14-летия.

Многие поклонники наследницы гостиничного бизнеса не сразу смогли узнать в юной девушке с фото американскую знаменитость. Удивленные фолловеры засыпали пост комментариями с комплиментами.

На снимке 14-летняя Пэрис держит первое подаренное ей животное — маленького хорька, которого она назвала Золушкой.

За несколько часов фотография набрала более 160 тысяч лайков.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 12:50
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