Фотография 14-летней Пэрис Хилтон с хорьком удивила фанатов
37-летняя Пэрис Хилтон удивила своих фанатов, опубликовав в Instagram «архивную» фотографию, на которой запечатлена во время празднования своего 14-го дня рождения с первым подаренным ей животным — хорьком.
37-летняя певица, фотомодель, актриса и дизайнер Пэрис Хилтон показала фолловерам, как выглядела в юности — знаменитость поделилась в личном аккаунте Instagram снимком, который был сделан в день празднования ее 14-летия.
Многие поклонники наследницы гостиничного бизнеса не сразу смогли узнать в юной девушке с фото американскую знаменитость. Удивленные фолловеры засыпали пост комментариями с комплиментами.
На снимке 14-летняя Пэрис держит первое подаренное ей животное — маленького хорька, которого она назвала Золушкой.
За несколько часов фотография набрала более 160 тысяч лайков.
37-летняя певица, фотомодель, актриса и дизайнер Пэрис Хилтон показала фолловерам, как выглядела в юности — знаменитость поделилась в личном аккаунте Instagram снимком, который был сделан в день празднования ее 14-летия.
Многие поклонники наследницы гостиничного бизнеса не сразу смогли узнать в юной девушке с фото американскую знаменитость. Удивленные фолловеры засыпали пост комментариями с комплиментами.
На снимке 14-летняя Пэрис держит первое подаренное ей животное — маленького хорька, которого она назвала Золушкой.
За несколько часов фотография набрала более 160 тысяч лайков.