Фотография 14-летней Пэрис Хилтон с хорьком удивила фанатов

37-летняя певица, фотомодель, актриса и дизайнер Пэрис Хилтон показала фолловерам, как выглядела в юности — знаменитость поделилась в личном аккаунте Instagram снимком, который был сделан в день празднования ее 14-летия.Многие поклонники наследницы гостиничного бизнеса не сразу смогли узнать в юной девушке с фото американскую знаменитость. Удивленные фолловеры засыпали пост комментариями с комплиментами.На снимке 14-летняя Пэрис держит первое подаренное ей животное — маленького хорька, которого она назвала Золушкой.За несколько часов фотография набрала более 160 тысяч лайков.