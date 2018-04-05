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Болезненный вид Татьяны Васильевой взволновал ее поклонников

Актер Станислав Садальский опубликовал в Instagram совместное фото с Татьяной Васильевой, которым вызвал большой резонанс — болезненный вид актрисы очень взволновал ее поклонников.
Болезненный вид Татьяны Васильевой взволновал ее поклонников


Станислав Садальский опубликовал снимок, сделанный в Караганде, на котором он запечатлен с Татьяной Васильевой. Актер хотел шуточно развить тему популярного ответа на вопрос «Где?», но фолловеры в комментариях стали высказывать волнение по поводу внешнего вила его 71-летней спутницы.

Большинство пользователей Сети отметили, что Татьяна Васильева выглядит на фото больной и уставшей. Многие посоветовали знаменитой актрисе «снизить обороты», временно отдохнуть и восстановить силы.

Сама Татьяна, не смотря на свой солидный возраст, не устает оказывать помощь своим коллегам по цеху. К примеру, совсем недавно она протянула руку помощи Федору Добронравову, когда у того случился инсульт.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 12:40
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