Болезненный вид Татьяны Васильевой взволновал ее поклонников

Станислав Садальский опубликовал снимок, сделанный в Караганде, на котором он запечатлен с Татьяной Васильевой. Актер хотел шуточно развить тему популярного ответа на вопрос «Где?», но фолловеры в комментариях стали высказывать волнение по поводу внешнего вила его 71-летней спутницы.Большинство пользователей Сети отметили, что Татьяна Васильева выглядит на фото больной и уставшей. Многие посоветовали знаменитой актрисе «снизить обороты», временно отдохнуть и восстановить силы.Сама Татьяна, не смотря на свой солидный возраст, не устает оказывать помощь своим коллегам по цеху. К примеру, совсем недавно она протянула руку помощи Федору Добронравову, когда у того случился инсульт.