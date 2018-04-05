АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

Киллер, застреливший мэра Нефтеюганска, просит передать его Украине

Геннадий Цигельник, отбывающий срок за убийство главы Нефтеюганска, просится в Украину.
Киллер, застреливший мэра Нефтеюганска, просит передать его Украине


Киллера в 2016 году осудили на 18 лет. По версии следствия, в 1998 году Цигельник с подельником застрелили мэра Нефтеюганска и тяжело ранили одного из охранников. По этому делу также проходит и Михаил Ходорковский, бывший руководитель ЮКОСа.

Преступник подписал прошение о передаче его властям Украины. Точных данных о том, что киллер является гражданином Украины, нет. Следствие отказало Геннадию Цигельнику в положительном решении. По официальному объяснению правоохранителей, расследование уголовного производства еще не закончено, а осужденный проходит и как свидетель по нему и его присутствие требуется для совершения следственных мероприятий. В том числе, если один из фигурантов производства – Михаил Ходорковский – объявится на территории РФ.

Суд первой инстанции отклонил прошение преступника. Сейчас обращение Цигельника рассматривает Верховный суд России.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стивен Спилберг подумывает над сменой пола
В РПЦ осудили священника, исполнившего в храме
В России закрыли 15 торговых центров после
Пользователи возмущены костюмом Ольги Бузовой
Юлию Самойлову хотели не пропустить в Музей мадам
Киллер, застреливший мэра Нефтеюганска, просит
Перенос кинотеатров на первые этажи ТЦ обсудят в
Звезда «Офиса» Дженна Фишер выступила на ток-шоу,
Дмитрий Певцов поделился своими переживаниями о
В Сети появились первые кадры фильма
Решение о пожизненном заключении для педофилов
Известный модельер Гоша Рубчинский закрывает свой
В Екатеринбурге госпитализировали ребёнка после
Физики: «Солнечные» камни помогали викингам
Эксперты: Обжарка какао-бобов помогает сохранить
В Госдуме поддержали законопроект о введении
Здоровье курильщика на диете подвержено большим
В Ярославле будет центр пересадки костного мозга
Ученые рассказали об укреплении естественной
В Москве установили пасхальное яйцо высотой 8
Хаббл впервые точно измерил расстояние до давнего
Представлен игровой ноутбук MSI GS65 Stealth Thin
В Красноярском кардиоцентре прооперировали
На IFA 2018 Samsung представит смарт-часы Gear S4
Заядлые курильщики рискуют потерять слух
В Ставрополе закроют ТЦ "Космос" и "Москва"
Анна Седокова без бюстгальтера размышляла о
Acer представила мощный игровой ноутбук Nitro 5
Посетителей ТЦ "Триумф Молл" в Саратове
Dongfeng показал тизер нового молодежного
Просмотреть все новости