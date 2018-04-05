Киллер, застреливший мэра Нефтеюганска, просит передать его Украине

Киллера в 2016 году осудили на 18 лет. По версии следствия, в 1998 году Цигельник с подельником застрелили мэра Нефтеюганска и тяжело ранили одного из охранников. По этому делу также проходит и Михаил Ходорковский, бывший руководитель ЮКОСа.Преступник подписал прошение о передаче его властям Украины. Точных данных о том, что киллер является гражданином Украины, нет. Следствие отказало Геннадию Цигельнику в положительном решении. По официальному объяснению правоохранителей, расследование уголовного производства еще не закончено, а осужденный проходит и как свидетель по нему и его присутствие требуется для совершения следственных мероприятий. В том числе, если один из фигурантов производства – Михаил Ходорковский – объявится на территории РФ.Суд первой инстанции отклонил прошение преступника. Сейчас обращение Цигельника рассматривает Верховный суд России.