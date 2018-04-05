Дмитрий Певцов поделился своими переживаниями о гибели сына Даниила

Гостем Бориса Корчевникова в очередном эфире передачи «Судьба человека» стал актер Дмитрий Певцов. Актер рассказал, что Ольга Дроздова стала для него настоящей первой любовью и о том, что она поставила ему ультиматум сразу же после знакомства. Условием для продолжения общения пары стало налаживание отношений Дмитрия и его сына Даниила, которого родила Лариса Блажко.Певцов на протяжении длительного времени сомневался в подлинности отцовства, но Ольга помогла ему преодолеть себя и начать общение с сыном. Позднее актер рассказал, что непризнание Даниила считает самым большим своим грехом.Страшная трагедия случилась в 2012 году — Даниил выпал из окна третьего этажа и скончался после 9 дней нахождения в коме.Певцову сложно было пережить такую утрату. Помогли ему в этом православные книги, молитвы и любящая супруга.