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Дмитрий Певцов поделился своими переживаниями о гибели сына Даниила

В шоу «Судьба человека» Дмитрий Певцов откровенно рассказал о личной жизни и поделился переживаниями о страшной трагедии – гибели его 22-летнего сына Даниила.
Дмитрий Певцов поделился своими переживаниями о гибели сына Даниила


Гостем Бориса Корчевникова в очередном эфире передачи «Судьба человека» стал актер Дмитрий Певцов. Актер рассказал, что Ольга Дроздова стала для него настоящей первой любовью и о том, что она поставила ему ультиматум сразу же после знакомства. Условием для продолжения общения пары стало налаживание отношений Дмитрия и его сына Даниила, которого родила Лариса Блажко.

Певцов на протяжении длительного времени сомневался в подлинности отцовства, но Ольга помогла ему преодолеть себя и начать общение с сыном. Позднее актер рассказал, что непризнание Даниила считает самым большим своим грехом.

Страшная трагедия случилась в 2012 году — Даниил выпал из окна третьего этажа и скончался после 9 дней нахождения в коме.

Певцову сложно было пережить такую утрату. Помогли ему в этом православные книги, молитвы и любящая супруга.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 06:30
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