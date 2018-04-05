В Сети появились первые кадры фильма «Непрощенный» о Виталии Калоеве

Фильм, который в настоящее время только снимается, посвящен трагедии над Боденским озером. Тогда, летом 2002 года, от халатности швейцарского диспетчера в небе столкнулись пассажирский и грузовой самолеты. Погиб 71 человек. Россиянин Виталий Калоев, потерявший всю семью и не нашедший справедливости в суде, взял правосудие в свои руки и расправился с диспетчером, которого он винил в смерти родных.В главной роли снимается Дмитрий Нагиев. Как рассказывает актер, Калоев пожелал одного: чтобы его не выставляли трусом. По свидетельствам очевидцев тех давних событий, расправившись с диспетчером, Виталий медленно и спокойно покидал место расправы. Именно это авторы ленты учли в сценарии. Все остальное, по словам исполнителя главной роли – художественный вымысел по мотивам трагедии.Первые кадры фильма опубликовал сайт «Кинопоиск».