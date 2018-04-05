Бывший телеведущий «Суд идет» сам попал под суд

Следствием установлено, что Владимир Резник (Орешников) получил от некоего бизнесмена, обвиненного в незаконной банковской деятельности, почти 4,5 миллионов рублей. За это вознаграждение адвокат пообещал содействие правоохранительных органов и, как следствие – условный срок для обвиняемого.Перед судом бывшая телевизионная знаменитость предстал как рецидивист: по аналогичному эпизоду он был осужден на 2 года заключения, к тому же выяснилось, что его диплом адвоката – поддельный. С учетом этих фактов обвиняемому грозило до 15 лет тюрьмы. Однако Резник, согласившись с предъявленным обвинением, на сделку с правосудием, смог уменьшит себе срок. Судья назначил ему в виде наказания семь лет лишения свободы.