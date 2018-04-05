В Троицке 10-летний ребенок погиб от удара током
Тело 10-летнего ребенка обнаружили в Троицке поблизости от оборванного провода. Предполагается, что ребенок погиб от удара током.
Вчера в частном секторе нашли тело мальчика. По одному из предположений, ребенок получил сильный разряд электрического тока, в результате чего скончался. Эта версия основывается на том, что рядом с погибшим был оборванный провод.
Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по факту причинения смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения лицом своих профобязанностей. Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства гибели ребенка и всех ответственных должностных лиц.
Расследование дела контролирует глава областного СУ СК России.
Вчера в частном секторе нашли тело мальчика. По одному из предположений, ребенок получил сильный разряд электрического тока, в результате чего скончался. Эта версия основывается на том, что рядом с погибшим был оборванный провод.
Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по факту причинения смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения лицом своих профобязанностей. Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства гибели ребенка и всех ответственных должностных лиц.
Расследование дела контролирует глава областного СУ СК России.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:10