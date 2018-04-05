В Троицке 10-летний ребенок погиб от удара током

Вчера в частном секторе нашли тело мальчика. По одному из предположений, ребенок получил сильный разряд электрического тока, в результате чего скончался. Эта версия основывается на том, что рядом с погибшим был оборванный провод.Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по факту причинения смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения лицом своих профобязанностей. Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства гибели ребенка и всех ответственных должностных лиц.Расследование дела контролирует глава областного СУ СК России.