При тушении ТЦ «Персей» пострадали шесть пожарных
Во вчерашнем происшествии в ТЦ «Персей для детей» оказалось шестеро пострадавших. Все они – пожарные, принимавшие участие в ликвидации огня.
Столичные пожарные довольно оперативно погасили пламя в торговом центре «Персей для детей». Однако не обошлось без жертв и пострадавших. Последних оказалось 6 человек: все шестеро оказались пожарными, которые боролись с огнем. При этом один из них получил серьезные травмы и сейчас его состояние расценивают как тяжелое. Остальные пять человек находятся в состоянии средней тяжести.
Еще один человек, сотрудник «Персея», погиб. По словам главы столичных МЧС-ников Ильи Денисова, он заблудился и перепутал направления: вместо эвакуационного выхода человек направился в сторону задымления.
Столичные пожарные довольно оперативно погасили пламя в торговом центре «Персей для детей». Однако не обошлось без жертв и пострадавших. Последних оказалось 6 человек: все шестеро оказались пожарными, которые боролись с огнем. При этом один из них получил серьезные травмы и сейчас его состояние расценивают как тяжелое. Остальные пять человек находятся в состоянии средней тяжести.
Еще один человек, сотрудник «Персея», погиб. По словам главы столичных МЧС-ников Ильи Денисова, он заблудился и перепутал направления: вместо эвакуационного выхода человек направился в сторону задымления.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:00