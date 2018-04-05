При тушении ТЦ «Персей» пострадали шесть пожарных

Столичные пожарные довольно оперативно погасили пламя в торговом центре «Персей для детей». Однако не обошлось без жертв и пострадавших. Последних оказалось 6 человек: все шестеро оказались пожарными, которые боролись с огнем. При этом один из них получил серьезные травмы и сейчас его состояние расценивают как тяжелое. Остальные пять человек находятся в состоянии средней тяжести.Еще один человек, сотрудник «Персея», погиб. По словам главы столичных МЧС-ников Ильи Денисова, он заблудился и перепутал направления: вместо эвакуационного выхода человек направился в сторону задымления.