Тайная любовница Николая Караченцова доказала их связь

Бывшая балерина Кировского театра Елена Дмитриева утверждает, что на протяжении более 20 лет их с Караченцовым связывал тайный роман. Правда, женщина уточняет, что отношения постоянными не были: были периоды расставаний, а были и периоды примирений.Экс-балерина призналась Андрею Малахову, что очень жалеет о брошенном однажды в одном из интервью признанию о любовных отношениях с актером. Потому что с тех пор на нее началась травля и сейчас ей ничего другого не остается, как стоять на своей позиции.По признанию Дмитриевой, было время, когда она и Караченцов планировали узаконить отношения, правда, актер постоянно отодвигал эту дату, прикрываясь то работой, то маленьким ребенком. Николай ей часто звонил, если ее не было дома, оставлял слова на автоответчике. Елена Дмитриева предоставила Андрею Малахову сохранившуюся кассету с записью автоответчика. Малахов подтверждает, что голос на ней похож на голос актера.Также рассказывает балерина и о том, что актер сам завел речь об их венчании, о том, что собирается разговаривать с женой о разводе. Хотя, как теперь она понимает – это он ее так успокаивал. И на серьезный разговор с женой он так и не решился.