Новый масс-спектрометр может работать одновременно с несколькими веществами
Научными сотрудниками МФТИ и Сколтеха сконструирован препарат, представленный как масс-спектрометр, позволяющий проводить исследовательские опыты по определению состава вещества относительно «четырех точек зрения». Результаты научной работы опубликованы в одном из популярных научных журналах.
Как рассказали физики, в новинку заложены возможности одновременного проведения исследований нескольких веществ на одном масс-спектрометре, причем объективно оценивая их «с четырех точек зрения». Классическим аппаратом допустимо ведение последовательной работы с составом разных элементов.
Современная медицина использует масс-спектрометрию для выяснения состава примесей, используемых в металлургической, пищевой, нефтегазовой промышленностях, а так же косметологии и фармацевтике. С помощью масс-спектрометрии проводят анализы при допинг-контроле спортсменов. Для нового изобретения российских физиков можно найти применение и для анализа нефти , а так же исследований молекул в направлении биологии.
Как рассказали физики, в новинку заложены возможности одновременного проведения исследований нескольких веществ на одном масс-спектрометре, причем объективно оценивая их «с четырех точек зрения». Классическим аппаратом допустимо ведение последовательной работы с составом разных элементов.
Современная медицина использует масс-спектрометрию для выяснения состава примесей, используемых в металлургической, пищевой, нефтегазовой промышленностях, а так же косметологии и фармацевтике. С помощью масс-спектрометрии проводят анализы при допинг-контроле спортсменов. Для нового изобретения российских физиков можно найти применение и для анализа нефти , а так же исследований молекул в направлении биологии.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:10