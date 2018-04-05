Новый масс-спектрометр может работать одновременно с несколькими веществами

Как рассказали физики, в новинку заложены возможности одновременного проведения исследований нескольких веществ на одном масс-спектрометре, причем объективно оценивая их «с четырех точек зрения». Классическим аппаратом допустимо ведение последовательной работы с составом разных элементов.Современная медицина использует масс-спектрометрию для выяснения состава примесей, используемых в металлургической, пищевой, нефтегазовой промышленностях, а так же косметологии и фармацевтике. С помощью масс-спектрометрии проводят анализы при допинг-контроле спортсменов. Для нового изобретения российских физиков можно найти применение и для анализа нефти , а так же исследований молекул в направлении биологии.