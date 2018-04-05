Через несколько дней в «Роскосмос» дадут оценку состояния спутника AngoSat-1

Представители «Роскосмос» пока что не торопятся давать оценку состоянию спутника. Они считают, что все станет понятным только через несколько дней проверок. Специалисты собираются снова определить местоположение аппарата и провести анализ его работоспособности.Стоит напомнить, что запуск AngoSat-1 состоялся 26 декабря. Его вывели в космос на борту ракеты-носителя Зенит-2SБ. На протяжении всей работы устройства, российские специалисты то получали сигнал от него, то его теряли.