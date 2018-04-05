Через несколько дней в «Роскосмос» дадут оценку состояния спутника AngoSat-1
В прошлом году на орбиту Земли был выведен ангольский спутник AngoSat-1, с которым позже не удалось восстановить нормальную связь. Российские эксперты надеялись на то, что с аппаратом удастся связаться в момент, когда он будет находиться в зоне радиовидимости, но попытки не увенчались успехом.
Представители «Роскосмос» пока что не торопятся давать оценку состоянию спутника. Они считают, что все станет понятным только через несколько дней проверок. Специалисты собираются снова определить местоположение аппарата и провести анализ его работоспособности.
Стоит напомнить, что запуск AngoSat-1 состоялся 26 декабря. Его вывели в космос на борту ракеты-носителя Зенит-2SБ. На протяжении всей работы устройства, российские специалисты то получали сигнал от него, то его теряли.
Представители «Роскосмос» пока что не торопятся давать оценку состоянию спутника. Они считают, что все станет понятным только через несколько дней проверок. Специалисты собираются снова определить местоположение аппарата и провести анализ его работоспособности.
Стоит напомнить, что запуск AngoSat-1 состоялся 26 декабря. Его вывели в космос на борту ракеты-носителя Зенит-2SБ. На протяжении всей работы устройства, российские специалисты то получали сигнал от него, то его теряли.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:50