Xiaomi представила камеру для дома Small Square 1S с поддержкой ночного видения
Сегодня представители компании Xiaomi провели презентацию камеры для дома Small Square 1S, которая обладает опцией ночного видения. Эта модель является усовершенствованной модификацией 2016 года. Таким образом, разработчики внедрили в нее новое аппаратное обеспечение, сенсоры и программную платформу.
По словам создателей этого продукта, данное устройство разработано специально для ведения круглосуточного наблюдения за помещением. В аппаратной основе работает процессор Ingenic T20L. Для ночной съемки камера использует ИК-фильтр IR-CUT. Снимаемое видео будет предоставляться в качестве 1920 на 1080 пикселей.
Помимо этого стоит выделить две полезные опции – датчик дыма для оповещения о возможном пожаре и сенсор, который фиксирует перемещения и сразу же оповещает хозяина об этом. Также Small Square 1S имеет модуль Wi-Fi 802.11n, чтобы все видео по желанию пользователя сразу же передавалось на сервер с целью сохранения всех доказательств преступления.
Устройство предназначено для любого помещения, а емкости в 16 тысяч мАч хватит на неделю. Купить такую камеру можно по цене 900 рублей.
По словам создателей этого продукта, данное устройство разработано специально для ведения круглосуточного наблюдения за помещением. В аппаратной основе работает процессор Ingenic T20L. Для ночной съемки камера использует ИК-фильтр IR-CUT. Снимаемое видео будет предоставляться в качестве 1920 на 1080 пикселей.
Помимо этого стоит выделить две полезные опции – датчик дыма для оповещения о возможном пожаре и сенсор, который фиксирует перемещения и сразу же оповещает хозяина об этом. Также Small Square 1S имеет модуль Wi-Fi 802.11n, чтобы все видео по желанию пользователя сразу же передавалось на сервер с целью сохранения всех доказательств преступления.
Устройство предназначено для любого помещения, а емкости в 16 тысяч мАч хватит на неделю. Купить такую камеру можно по цене 900 рублей.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:40