Xiaomi представила камеру для дома Small Square 1S с поддержкой ночного видения

По словам создателей этого продукта, данное устройство разработано специально для ведения круглосуточного наблюдения за помещением. В аппаратной основе работает процессор Ingenic T20L. Для ночной съемки камера использует ИК-фильтр IR-CUT. Снимаемое видео будет предоставляться в качестве 1920 на 1080 пикселей.Помимо этого стоит выделить две полезные опции – датчик дыма для оповещения о возможном пожаре и сенсор, который фиксирует перемещения и сразу же оповещает хозяина об этом. Также Small Square 1S имеет модуль Wi-Fi 802.11n, чтобы все видео по желанию пользователя сразу же передавалось на сервер с целью сохранения всех доказательств преступления.Устройство предназначено для любого помещения, а емкости в 16 тысяч мАч хватит на неделю. Купить такую камеру можно по цене 900 рублей.