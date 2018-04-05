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Первая пачка сигарет с цифровой маркировкой продана в РФ

Для любителей табачных изделий в РФ, скоро появится возможность проверки легальности изделий, которые они приобретают. Уже есть факт продажи первой пачки сигарет, которую снабдили нанесением цифровой маркировки.

Как известно из сообщений, в скором времени все курильщики смогут использовать специальным мобильным приложением, названным разработчиком - «Маркировка». Оно позволяет без особого труда установить степень легальности приобретаемых ими сигарет. Возможности нового сервиса позволяют проследить дату и место производства, составные ингредиенты изделия и их качество.

Первая пачка сигарет с цифровой маркировкой продана в РФ


С начала текущего года, на территории России стартовал пилотный проект, в условия которого входит цифровая маркировка табачной продукции. Время его действия - до конца года. Далее будут подведены результаты с последующим планированием дальнейших мероприятий. Для участия в проекте приглашены крупнейшие дистрибьюторы и производители мира, занимающиеся торговлей табачной продукцией в России.

Как подсчитали аналитики, при условии внедрения проекта в практическое применение, обойдется это розничной торговле табаком ежегодно в 16,8 млрд. руб.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:20
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