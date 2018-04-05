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Ученые узнали, как отказ от соцсетей влияет на самочувствие человека

Психологи из Австралии решили провести исследование, в рамках которого они изучили влияние отказа от социальных сетей на самочувствие человека. Для участия в мероприятии было отобрано 138 пользователей Facebook в возрасте от 18 до 40 лет.

Ученые узнали, как отказ от соцсетей влияет на самочувствие человека


Отмечается, что в первую очередь было видно снижение уровня гормона стресса. Также ученые увидели снижение уровня субъективного благополучия из-за нехватки бесед с друзьями. Многие люди чувствовали отсутствие вовлеченности в жизнь друзей.

60 испытуемых попросили отказаться от соцсети на пять дней, а 76 других людей могли ею пользоваться. Перед стартом исследования все подопытные прошли анкетирование. Уровни кортизола, чувства одиночества и субъективного благополучия ученые замерили до и после эксперимента.

Таким образом, первая группа показала снижение уровня кортизола, при этом у этих подопытных чувствовался упадок субъективного благополучия. Они с нетерпением ждали возвращения в Facebook, чтобы снова выйти на связь со своими друзьями и близкими.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:10
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