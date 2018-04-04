Младший брат Ромы Гриценко пожаловал на «Дом-2»

Молодой человек так завысил планку, попытавшись завоевать расположение Ольги Бузовой, что сейчас не каждая девушка приходится ему по вкусу, так как в этом плане он стал довольно разборчив. А сегодня стало известно, что Рома уже подготавливает своих последователей на реалити-шоу.Накануне на съёмках шоу в городских квартирах присутствовал младший брат Ромы Мирон. Гриценко-младшего пригласили пока только в роли гостя, однако, возможно, через пару лет парень заменит старшего брата.Стоит заметить, что Рома является довольно ярким участником и пользуется авторитетом в коллективе. За долгое время пребывания на телестройке, ему удалось полностью изменить свою жизнь. Теперь Гриценко стал более уверенным в себе, этим он несомненно обязан проекту.