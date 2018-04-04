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Младший брат Ромы Гриценко пожаловал на «Дом-2»

За долгое время пребывания на телепроекте «Дом-2» Роман Гриценко так и не смог создатть нормальные отношения ни с одной из участниц.

Младший брат Ромы Гриценко пожаловал на «Дом-2»

Молодой человек так завысил планку, попытавшись завоевать расположение Ольги Бузовой, что сейчас не каждая девушка приходится ему по вкусу, так как в этом плане он стал довольно разборчив. А сегодня стало известно, что Рома уже подготавливает своих последователей на реалити-шоу.

Накануне на съёмках шоу в городских квартирах присутствовал младший брат Ромы Мирон. Гриценко-младшего пригласили пока только в роли гостя, однако, возможно, через пару лет парень заменит старшего брата.

Стоит заметить, что Рома является довольно ярким участником и пользуется авторитетом в коллективе. За долгое время пребывания на телестройке, ему удалось полностью изменить свою жизнь. Теперь Гриценко стал более уверенным в себе, этим он несомненно обязан проекту.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:12
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