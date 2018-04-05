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Несмотря на эвакуацию Курского вокзала Москвы поезда в Белгород идут без задержек

В Москве четвёртого апреля, после анонимного сообщения касательно минирования, был эвакуирован Курский вокзал. По громкой связи пассажиров попросили по «техническим причинам» покинуть территорию здания.

Несмотря на эвакуацию Курского вокзала Москвы поезда в Белгород идут без задержек


Стоит отметить, между Москвой и Белгородом курсируют более десятка пассажирских поездов, которые прибывают на столичный Курский вокзал. Галина Мостипан, являющаяся пресс-секретарём по Белгородскому району ЮВЖД, сообщила, что, невзирая на эвакуацию, поезда идут в Белгород без задержек.

СМИ сообщает, что здание московской железнодорожной станции были вынуждены покинуть свыше одной тысячи пассажиров. Проверочные мероприятия в данное время уже завершены, после чего Курский вокзал производит работу в штатном режиме.
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Общество / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:00
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