Несмотря на эвакуацию Курского вокзала Москвы поезда в Белгород идут без задержек

Стоит отметить, между Москвой и Белгородом курсируют более десятка пассажирских поездов, которые прибывают на столичный Курский вокзал. Галина Мостипан, являющаяся пресс-секретарём по Белгородскому району ЮВЖД, сообщила, что, невзирая на эвакуацию, поезда идут в Белгород без задержек.СМИ сообщает, что здание московской железнодорожной станции были вынуждены покинуть свыше одной тысячи пассажиров. Проверочные мероприятия в данное время уже завершены, после чего Курский вокзал производит работу в штатном режиме.