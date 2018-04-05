АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

«Яндекс» может представить умную колонку Yandex iO

В этом году российская компания «Яндекс» может представить свою первую умную колонку. Блогер показал футболку, на которой изображена смарт-колонка под названием Yandex iO.

«Яндекс» может представить умную колонку Yandex iO


Сегодня в Сети появилась фотография, которую опубликовал блогер Wylsacom. На ней было изображено футболку, которая оформлена интересным принтом – смарт-колонкой в разобранном виде. Источник отмечает, что эта одежда предназначается для всех сотрудников компании «Яндекс». Тем не менее, такой футболки на официальном сайте нет.

«Яндекс» может представить умную колонку Yandex iO


Стоит отметить, что Yandex iO очень напоминает недавно вышедшую Apple HomePod. В пресс-службе корпорации утверждают, что работники офиса имеют право носить одежду с придуманной символикой, поэтому можно сделать соответствующий вывод. Не обязательно представленное фото может свидетельствовать о действительной разработке первой российской смарт-колонки.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гинеколог тайно оплодотворил пациентку и попал
RocketLab готовится к первому официальному
Полина Гагарина удивила публику в Кремле смелым
Новый масс-спектрометр может работать
Huawei предлагает аналог Google Play всему миру
Через несколько дней в «Роскосмос» дадут оценку
Xiaomi представила камеру для дома Small Square
Звезда фильмов «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Начало»
Новости «Дома-2»: Рапунцель не говорит имя дочери
Пасхальное яйцо является символом возрождения и
Первая пачка сигарет с цифровой маркировкой
Ученые узнали, как отказ от соцсетей влияет на
Несмотря на эвакуацию Курского вокзала Москвы
Екатерина Варнава не спешит оформлять отношения с
«Яндекс» может представить умную колонку Yandex iO
Юрий Лоза о новом «Простоквашино»: Не смотрел, но
Брук Шилдс удивила публику своими снимками в
Киты-носороги произносят звуки по репертуарам
«Одноклассники» запустили приложение для оплаты
Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили впервые
Дарья Сагалова оставляет дочерей ради новых съёмок
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет
Стас Ваксман о правилах подбора сотрудников в
Дана Борисова показала перемены во внешности
Дочь Юдашкина показала фанатам своего
Автором стихов нового клипа Лолиты стал Михаил
Викторию Романец могут осудить за соучастие в
Бенисио Дель Торо избрали в жюри «Особого
В Петербурге депутаты вынесли предложение
Пластический хирург объяснил почему изменилась
Просмотреть все новости