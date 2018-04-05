«Яндекс» может представить умную колонку Yandex iO

Сегодня в Сети появилась фотография, которую опубликовал блогер Wylsacom. На ней было изображено футболку, которая оформлена интересным принтом – смарт-колонкой в разобранном виде. Источник отмечает, что эта одежда предназначается для всех сотрудников компании «Яндекс». Тем не менее, такой футболки на официальном сайте нет.Стоит отметить, что Yandex iO очень напоминает недавно вышедшую Apple HomePod. В пресс-службе корпорации утверждают, что работники офиса имеют право носить одежду с придуманной символикой, поэтому можно сделать соответствующий вывод. Не обязательно представленное фото может свидетельствовать о действительной разработке первой российской смарт-колонки.