Юрий Лоза о новом «Простоквашино»: Не смотрел, но осуждаю

Юрий Лоза раскритиковал создателей новой версии мультфильма «Простоквашино». Музыкант полагает, что данный мультсериал сделать лучше не получится. По мнению артиста, не надо брать то, что качественно исполнено раньше, а надо придумывать оригинальные сюжеты самим. Лоза заявил, что он пока не увидел ни одного ремейка, достойного оригинальной версии. Певец уверен, что новое «Простоквашино» не исключение.В конце интервью Лоза заявил, что даже не собирается смотреть «Простоквашино-2». Первая серия нового мультфильма «Простоквашино» вышла в прокат третьего апреля, который просмотрели уже свыше трёх миллионов раз.