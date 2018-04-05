АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

Юрий Лоза о новом «Простоквашино»: Не смотрел, но осуждаю

В прокат вышла первая серия нового сезона известного ранее мультфильма «Простоквашино». Высказал своё мнение касательно данного события Юрий Лоза. Артист заявил, что хоть он мультсериал не смотрел, но осуждает его.

Юрий Лоза о новом «Простоквашино»: Не смотрел, но осуждаю


Юрий Лоза раскритиковал создателей новой версии мультфильма «Простоквашино». Музыкант полагает, что данный мультсериал сделать лучше не получится. По мнению артиста, не надо брать то, что качественно исполнено раньше, а надо придумывать оригинальные сюжеты самим. Лоза заявил, что он пока не увидел ни одного ремейка, достойного оригинальной версии. Певец уверен, что новое «Простоквашино» не исключение.

В конце интервью Лоза заявил, что даже не собирается смотреть «Простоквашино-2». Первая серия нового мультфильма «Простоквашино» вышла в прокат третьего апреля, который просмотрели уже свыше трёх миллионов раз.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гинеколог тайно оплодотворил пациентку и попал
RocketLab готовится к первому официальному
Полина Гагарина удивила публику в Кремле смелым
Новый масс-спектрометр может работать
Huawei предлагает аналог Google Play всему миру
Через несколько дней в «Роскосмос» дадут оценку
Xiaomi представила камеру для дома Small Square
Звезда фильмов «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Начало»
Новости «Дома-2»: Рапунцель не говорит имя дочери
Пасхальное яйцо является символом возрождения и
Первая пачка сигарет с цифровой маркировкой
Ученые узнали, как отказ от соцсетей влияет на
Несмотря на эвакуацию Курского вокзала Москвы
Екатерина Варнава не спешит оформлять отношения с
«Яндекс» может представить умную колонку Yandex iO
Юрий Лоза о новом «Простоквашино»: Не смотрел, но
Брук Шилдс удивила публику своими снимками в
Киты-носороги произносят звуки по репертуарам
«Одноклассники» запустили приложение для оплаты
Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили впервые
Дарья Сагалова оставляет дочерей ради новых съёмок
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет
Стас Ваксман о правилах подбора сотрудников в
Дана Борисова показала перемены во внешности
Дочь Юдашкина показала фанатам своего
Автором стихов нового клипа Лолиты стал Михаил
Викторию Романец могут осудить за соучастие в
Бенисио Дель Торо избрали в жюри «Особого
В Петербурге депутаты вынесли предложение
Пластический хирург объяснил почему изменилась
Просмотреть все новости