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«Одноклассники» запустили приложение для оплаты счета мобильного телефона

Новая возможность реализована специалистами социальной сети «Одноклассники», теперь появился сервис оплаты счетов за использование мобильным телефоном. Как сообщает пресс-служба ресурса, для предоставления такой возможности создано специальное приложение.

Для доступа к программе, пополняющей мобильные счета, можно пользоваться не только браузерной версией социальной сети, такая возможность реализована во всех действующих приложениях. Функция активируется простым обновлением виджета на планшете или смартфоне. После этого операционной системой самостоятельно будут скачиваться и устанавливаться апдейты.

«Одноклассники» запустили приложение для оплаты счета мобильного телефона


Приложение не ограничивается только пополнением личного счета, поддерживается и просмотр истории уже проведенных успешных платежей. Для пользователя, также предоставляется возможность получения выписок средств, потраченных согласно действующего у него тарифного плана.

«Одноклассниками» внедрены и другие подобные сервисы, в число которых входит возможность покупки билетов, как в кино, так и на концерты артистов. Так же есть возможность расчета за предоставленные консультации медиков и пополнения транспортной карты «Тройка». Располагаются новые функции в разделе меню опций, в нижних пунктах списка. Пользователем самостоятельно корректируется перечень необходимых услуг, путем добавления или удаления их согласно собственному предпочтению.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:20
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