Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили впервые после развода встретились на вручении премии «Белый квадрат»

Недавно в «Гоголь центре» на ХIV церемонии вручения премии «Белый квадрат» собралось множество знаменитых личностей. На торжестве впервые встретились Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова, которые развелись прошлой осенью. По сведениям пресс-службы мероприятия, Гигинеишвили отказался фотографироваться, в то же время Михалкова с удовольствием позировала перед камерами.Жюри «Белого квадрата» в этом году возглавил Михаил Агранович. За лучшую операторскую работу гран-при награждён Владимир Башта за фильм «Время первых». Михаил Мукасей, известными своими работами в лентах «Большая перемена», «Виват, гардемарины!», и многих других, получил премию имени Сергея Урусевского «За вклад в операторское искусство».