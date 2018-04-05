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Пасхальное яйцо является символом возрождения и торжества жизни над смертью

Пасхальное яйцо стало символом праздника воскресения Христова, а также означает возрождение и торжество жизни над смертью. Христиане окрашивают его в красный цвет, напоминая о роли Спасителя мира, умершего за прегрешения людей.

Пасхальное яйцо является символом возрождения и торжества жизни над смертью


После воскрешения Иисуса ученики стали разносить по разным странам благую весть, что Спаситель победил смерть и может вдохнуть жизнь в тело каждого верующего человека. Тогда Мария Магдалина решила рассказать о чуде римскому императору Тиберию, но он не принимал людей, пришедших на аудиенцию без подарков. Женщина решила взять с собою обычное яйцо, которое под крепкой скорлупой скрывало жизнь цыпленка. Когда она стала говорить римлянину о Христе, тот лишь посмеялся над словами этой особы, отметив, что невозможно белому цвету покраснеть. После таких речей на глазах у изумленного правителя скромный дар посланницы Бога стал розовым, а потом приобрел алый оттенок. С тех пор прошло много времени, но традиция сохранилась, хотя люди стали использовать другие тона. Желтые краски напоминали им о весеннем солнечном тепле, а синие варианты обозначали небеса и воду. Зеленые палитры показывали ростки молодых растений и чудеса природы, но первоначальный тон должен был быть главным в корзинке с яйцами.

Пасхальное яйцо является символом возрождения и торжества жизни над смертью


Сейчас многие особы расписывают их различными узорами или предпочитают выбирать готовые наклейки. Суть символа Пасхи от этого не меняется, а только дополняется современными тенденциями. Солнце чаще всего изображено в рисунках, потому что оно обозначает Творца, а крест символизирует птицу, расправившую свои крылья во время полета. Славяне часто изображали женскую фигуру богини Мокоши, являющейся покровительницей матерей, а также рядом с нею была звезда, ставшая своеобразным признанием в любви, если девушка дарила яйцо парню.

Пасхальное яйцо является символом возрождения и торжества жизни над смертью


Люди всегда интересовались, почему яйца должны быть обязательно вареными, а не использоваться в сыром виде. Пока у экспертов есть версия, касающаяся 40-дневного поста перед праздником. Тогда верующие не могли употреблять продукт в пищу, но чтобы сохранить свежесть, его варили в воде с натуральными природными красителями. До сих пор используется луковая шелуха, свекла, зеленые травы и отвары из овощей. Также наши предки наносили на них православные символы, после чего дарили яйца близким людям или друзьям. Приготовления перед Пасхой позволяли им не испортиться во время жары в некоторых странах, да и носить презенты на большие расстояния стало удобно. С тех пор украшения для пасхального стола стали делать за три дня до торжества.

Пасхальное яйцо является символом возрождения и торжества жизни над смертью


Сувениры в таком виде существовали намного раньше, чем знаменитые шедевры Фаберже. Их делали из камня или глины, а также вырезали из дерева с соответствующими орнаментами. Такие шедевры мастеров кроме Пасхи можно было дарить на другие значимые церковные праздники. Они всегда находились в домах верующих особ, которые во времена гонений были вынуждены скрывать символы от чужих глаз. Также многие работы умельцев стоили большие деньги, и не каждый человек мог себе позволить купить это чудо. Ученые не сомневаются, что каменные аналоги до сих пор скрыты под землей, так что после обнаружения они будут лежать в главном храме Иерусалима, став его реликвией.
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dzen / Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:30
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