АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

Дана Борисова показала перемены во внешности после лечения от наркозависимости

Телеведущая Дана Борисова, которая проходила лечение от наркозависимости в Таиланде, разместила в Сети фотоколлаж, на котором изображена до лечения и после. При этом звезда предложила сравнить пользователям себя до лечения и после.

Дана Борисова показала перемены во внешности после лечения от наркозависимости


Дана Борисова вернулась из Таиланда чуть менее полугода назад. Девушка проходила курс лечения от алко- и наркозависимости на острове Самуи. По возвращении в столицу теледива решила жизнь начать с чистого листа. Ее коллега телеведущий Андрей Малахов помог ей снять жилье, поскольку Дана не хотела возвращаться в старую квартиру, где все ей напоминало о прошлом. Кроме всего, Борисова начала с того, что распродала все свои вещи, тем самым начав выполнять требования, выдвинутые самой же себе.

В своем микроблоге Дана Борисова разместила фотоколлаж и з двух снимков. Один из этих снимков был сделан до начала прохождения курса лечения, другой же – после. Под публикацией телеведущая предложила подписчикам сравнить оба кадра и ответить какие перемены они увидели.

Один из пользователей посоветовал съездить Дане в Пафнутьев-Боровсикй монастырь, где он сам жил некоторое время, за которое смог избавиться от вредных привычек. Подписчик также пояснил, что все дело в духовных проблемах, а наркотики алкоголь и блуд – это следствия.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 08:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Яндекс» может представить умную колонку Yandex iO
Юрий Лоза о новом «Простоквашино»: Не смотрел, но
Брук Шилдс удивила публику своими снимками в
Киты-носороги произносят звуки по репертуарам
«Одноклассники» запустили приложение для оплаты
Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили впервые
Дарья Сагалова оставляет дочерей ради новых съёмок
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет
Стас Ваксман о правилах подбора сотрудников в
Дана Борисова показала перемены во внешности
Дочь Юдашкина показала фанатам своего
Автором стихов нового клипа Лолиты стал Михаил
Викторию Романец могут осудить за соучастие в
Бенисио Дель Торо избрали в жюри «Особого
В Петербурге депутаты вынесли предложение
Пластический хирург объяснил почему изменилась
В Кемерове из-за пожара в "Зимней вишне" отменили
Стивен Спилберг подумывает над сменой пола
В РПЦ осудили священника, исполнившего в храме
В России закрыли 15 торговых центров после
Пользователи возмущены костюмом Ольги Бузовой
Юлию Самойлову хотели не пропустить в Музей мадам
Киллер, застреливший мэра Нефтеюганска, просит
Перенос кинотеатров на первые этажи ТЦ обсудят в
Звезда «Офиса» Дженна Фишер выступила на ток-шоу,
Дмитрий Певцов поделился своими переживаниями о
В Сети появились первые кадры фильма
Решение о пожизненном заключении для педофилов
Известный модельер Гоша Рубчинский закрывает свой
В Екатеринбурге госпитализировали ребёнка после
Просмотреть все новости