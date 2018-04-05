Дана Борисова показала перемены во внешности после лечения от наркозависимости

Дана Борисова вернулась из Таиланда чуть менее полугода назад. Девушка проходила курс лечения от алко- и наркозависимости на острове Самуи. По возвращении в столицу теледива решила жизнь начать с чистого листа. Ее коллега телеведущий Андрей Малахов помог ей снять жилье, поскольку Дана не хотела возвращаться в старую квартиру, где все ей напоминало о прошлом. Кроме всего, Борисова начала с того, что распродала все свои вещи, тем самым начав выполнять требования, выдвинутые самой же себе.В своем микроблоге Дана Борисова разместила фотоколлаж и з двух снимков. Один из этих снимков был сделан до начала прохождения курса лечения, другой же – после. Под публикацией телеведущая предложила подписчикам сравнить оба кадра и ответить какие перемены они увидели.Один из пользователей посоветовал съездить Дане в Пафнутьев-Боровсикй монастырь, где он сам жил некоторое время, за которое смог избавиться от вредных привычек. Подписчик также пояснил, что все дело в духовных проблемах, а наркотики алкоголь и блуд – это следствия.