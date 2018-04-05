Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу

Россияне недаром встречали гостей хлебом, считавшимся символом благополучия, но также добавляли сюда этот деликатес. Соль была связана с вечностью и бессмертием, а также считалась творением солнца. Кто вкушал угощение, уже не мог становиться врагом хозяев, но многие люди прекрасно знают о приметах, связанных с веществом, которое нельзя было рассыпать в помещении. Эта традиция уходит корнями во времена, когда добыча ценного товара была небольшой. Потому только по большим праздникам на столы ставились солонки, а если гости случайно просыпали их содержимое, это расценивалось, как неуважение к людям. Античные жители разрывали дружеские отношения с такими лицами, так что если у человека случается такая неприятность, нужно сразу предотвратить негативные последствия. Соль сухой тряпкой собирается в чистую посуду и потом можно рассмеяться или плюнуть через левое плечо. В таком случае нечистая сила не сможет причинить вред и устроить ссоры между членами семьи.Французы были уверены, что ведьмы бояться ее больше всего на свете, а потому носили кристаллы в ладанках на шее. Пастухи посыпали ими пастбища, чтобы защитить скот, а также клали ее под язык рожденным детям. Женихи всегда имели в кармане магическое чудо, когда шли в храм, потому что оно могло спасти их от импотенции, а египтяне бросали щепотки в огонь, защищая себя от сглаза. Малышам после появления на свет дарили приборы для хранения этого продукта, так как колдуньи уже не могли причинить им вред, пока не пересчитают все крупинки. Если носить их с собой, можно обеспечить успех в делах, а зажатая в руке горсть соли вечером, спасает своего владельца во время сна. Нельзя макать хлеб в этот продукт или солить чужую тарелку за столом, но во время переезда крыльцо нового дома обязательно посыпалось таким помощником. Мудрые женщины никогда не одалживают соль соседям и не берут ее от чужих людей. Англичане произносили над нею молитвы, которые всегда были услышаны, а также с помощью привычной добавки можно было предсказать будущее. Обряд делается перед Рождеством, когда на столе оставляют три щепотки, а утром смотрят на их внешний вид. Подтаявший вариант сулит человеку большие опасности и может даже стать вестником смерти.Девушки видели свое будущее, если перед сном съедали соленую лепешку, после чего было запрещено пить воду и говорить с близкими людьми. Любовные заговоры тоже связаны с применением соли, да и шумеры считали ее незримым проводником в астральный мир. Ученые давно выяснили, что благодаря соли организм человека может нормально работать. В ее составе есть ионы хлора, улучшающие процессы пищеварения, а натрий помогает нервным окончаниям передавать импульсы в головной мозг. Благодаря кристаллической структуре это вещество действительно стало носителем информации из иных миров, а также соединяет между собой элементы земли и воды. Лица, имеющие знаки зодиака, соответствующие этим стихиям, лучше всего могут влиять на других индивидуумов с помощью соли, однако сами часто подвергаются магическим атакам. Для проведения любых ритуалов подходить только натуральный продукт или его морской аналог без примесей или красителей. Йодированные товары не подходят для таких целей из-за измененной структуры. Соль используется во время принятия ванн или совершения омовения, но нужно всегда контролировать свои желания, потому что, сила энергии может быть непредсказуемой.Для очищения квартиры нужно 21 день оставлять деревянную солонку с солью открытой, а утром содержимое выбрасывается, после чего посуда моется и заполняется свежим аналогом. Рядом можно держать зажженную свечу, но не забывать о пожарной безопасности. Особое внимание можно уделить приготовление четверговой соли перед Пасхой. Ее запекают в печах или прокаливают на огне, после чего кристаллы становятся черные, но сам продукт становится очищенным от всяких примесей и может использоваться во время лечения недугов или защиты. Раньше рецепты знали монахи и знахари, но современные люди вместо костра или чугунной сковороды используют электроплиты или газ, а также берут для такого случая продукты мелкого помола. После таких ухищрений получается обычный порошок, не обладающий магическими свойствами. В реальности нужно брать товар крупного помола, а сам процесс готовки проходит перед четвергом или ранним утром. Для этого используются русские печи и чугунки, но также соль нужно было подробить деревянной ступой, а потом читать молитвы, пока она запекается. Тогда кристаллы действительно заряжались позитивной энергетикой и были пригодны для употребления в пищу, создания оберегов или защиты животных. Сейчас можно приготовить такой продукт на газовой плите в посуде из чугуна. Килограмм соли смешивают со стаканом пшеничной муки, после чего мешают содержимое по часовой стрелке деревянной ложкой. Затем она прокаливается до черноты, а дальше можно перемолоть в порошок выпеченный корж и тоже смешать с этими ингредиентами. Смесь хранится после освящения в церкви за иконами и применяется в различных целях.