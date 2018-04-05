Бенисио Дель Торо избрали в жюри «Особого взгляда» Каннского фестиваля

Комитетом Канского кинофестиваля пятидесятиоднолетний Бенисио Дель Торо был избран как председатель жюри «Особого взгляда». Представители оргкомитета сообщили, что судьба ценной награды доверена киноману, а также потрясающему актёру. Президентом жюри 71-го кинофестиваля, который пройдёт 8 - 19 мая данного года, выступит популярная актриса Кейт Бланшетт. Также в состав комиссии вошёл режиссёр Тим Бертон. На предстоящем фестивале в данной программе будут представлены порядка 20 новых работ.Известный актёр Бенисио Дель Торо, обладатель более десятка номинаций и наград, включая приз «За лучшую мужскую роль» 51-го Берлинского кинофестиваля, «Золотой глобус», BAFTA. В 2012 году артист проявил себя как кинорежиссёр, а его дебютный кинофильм под названием «Гавана, я люблю тебя», был представлен в секции «Особый взгляд».