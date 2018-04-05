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В Петербурге депутаты вынесли предложение штрафовать за курение в общежитиях

В Санкт-Петербурге депутатами было рассмотрено предложение штрафовать за курение в общежитиях и коммуналках.

В Петербурге депутаты вынесли предложение штрафовать за курение в общежитиях


Недавно группой депутатов Санкт-Петербурга было проведено заседание. Были приняты поправки в городской кодекс об административных нарушениях, а именно курение в общежитиях и коммунальных квартирах. Штрафы будут составлять от 500 рублей, сообщают источники. Данный законопроект был подготовлен депутатами фракции «Единая Россия». Также сообщается, что в целях охраны здоровья граждан было предложено штрафовать владельцев кафе и ресторанов на чьих террасах разрешено курение, но данное предложение было отклонено.
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Политика / Общество / Главные новости
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 08:30
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