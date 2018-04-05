В Петербурге депутаты вынесли предложение штрафовать за курение в общежитиях

Недавно группой депутатов Санкт-Петербурга было проведено заседание. Были приняты поправки в городской кодекс об административных нарушениях, а именно курение в общежитиях и коммунальных квартирах. Штрафы будут составлять от 500 рублей, сообщают источники. Данный законопроект был подготовлен депутатами фракции «Единая Россия». Также сообщается, что в целях охраны здоровья граждан было предложено штрафовать владельцев кафе и ресторанов на чьих террасах разрешено курение, но данное предложение было отклонено.