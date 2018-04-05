Пластический хирург объяснил почему изменилась внешность Валерия Леонтьева

Специалист Гайк Бабаян рассказал, каким процедурам подверглась внешность известного исполнителя песен Валерия Леонтьева, и почему он стал настолько неузнаваем. Пластический хирург отметил, что певец изменил форму разреза глаз, вставил филлеры в губы, сделал подтяжку лица, а также «подправил» зубы при помощи керамических протезов.Любые пластические операции музыкант делает в США, где живет его жена. 69-летний Валерий Леонтьев любит проводить время в США, не забывая наносить визиты к пластическим хирургам. Как известно, Леонтьев был одним из первых звезд отечественной эстрады, кто решился на эксперименты со своей внешностью посредством пластической хирургии.Что касается мнения общественности, то здесь она в основной своей массе не одобрительно относится к увлечению музыканта пластическими процедурами, поскольку после них его узнать совершенно невозможно.