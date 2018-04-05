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Киты-носороги произносят звуки по репертуарам песен

Американскими учеными для китов-носорогов достойно отведена роль джазовых музыкантов открытого океана. Как выяснили исследователи, данными китами воспроизводятся разнообразные уникальные звуки, причем по своеобразному исполнению они приравнены к песням.

На основании проведенных исследований, учеными Вашингтонского университета выяснено, что обитающие на территории Северного Ледовитого океана киты-носороги, могут исполнять репертуар, содержащий мелодии 184 песен. Так же отмечается, что данные млекопитающие не только поют, но и даже создают для определенных мелодий импровизации. Учеными сравнены воспроизводимые китами звуки с песнями, а сами млекопитающие оценены как джазовые музыканты.

Киты-носороги произносят звуки по репертуарам песен


Доктором Вашингтонского университета Сиэтла Кейтом Стаффордом, руководителем исследований рассказано, что исполнение песен горбатым китом схоже с классической музыкой. После изучения акустических показателей выяснено, что среди песен китов никогда не встречается повторения репертуара. Кроме того, для каждого сезона, китами-носорогами выбирается пение разных мелодий, что определяет их, как одних из самых уникальных млекопитающих.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:30
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