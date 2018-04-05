В Кемерове из-за пожара в "Зимней вишне" отменили салют на 9 мая

Данное решение приняли в связи с возгоранием в ТЦ "Зимняя вишня". На сайте госзакупок сообщается, что аукцион на проведение салюта отменен второго апреля. По словам представителя городской администрации, информация касательно того, как двенадцатого июня пройдёт празднование столетия Кемерова, будет предоставлена позже. Из-за пожара в городе приняли решение провести голосование касательно изменения юбилейного логотипа. На нём, на фоне дерева, изображён Михайло Волков, являющийся первооткрывателем кузнецкого угля, а также сердце, на котором находится надпись "100 лет" в виде языков пламени.Стоит напомнить, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта, жертвами которого стали 64 человека. Расследование уголовного дела продолжается.