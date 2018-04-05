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В России закрыли 15 торговых центров после проверок

После проверок в России закрыли около 15 торговых центров до устранения нарушений.

В России закрыли 15 торговых центров после проверок


После ужасной трагедии произошедшей 25 марта в Кемерово в торговых центрах России прошли проверки пожарной безопасности. Источники сообщают, что на данный момент в связи с нарушениями было закрыто уже 15 центров. Представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что в ходе проверок были найдены нарушения, а именно отсутствие указательных табличек, забитые черные выходы, не работают пожарные и сигнализационные системы.

На 29 число в Подмосковье было проверено около 50 торговых центров.
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Общество / Главные новости
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 07:30
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