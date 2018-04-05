Стивен Спилберг подумывает над сменой пола Индиане Джонсу
Известный американский кинорежиссер, автор кинофраншизы «Индиана Джонс» подумывает над сменой пола главного героя киноленты. Об этом сообщают западные СМИ.
Кинорежиссер отметил, что Индиане Джонсу необходимо придать несколько иную форму. Поэтому продюсер подчеркнул позитивный взгляд к смене пола исполнителя главной роли.
Все, что необходимо будет поменять в сценарии фильма, по словам Спилберга, лишь имя – с Джонс на Джоан.
Окончательного решения по смене пола своего нового главного героя сценарист еще не огласил, однако отметил, что 5-ая кинолента будет презентована летом 2020 года. Это будет последний кинофильм с участием известного голливудского актера, исполнителя предыдущих ролей кинофраншизы, Харрисона Форда. Но сама серия фильмов свое существование продолжит.
Кинорежиссер отметил, что Индиане Джонсу необходимо придать несколько иную форму. Поэтому продюсер подчеркнул позитивный взгляд к смене пола исполнителя главной роли.
Все, что необходимо будет поменять в сценарии фильма, по словам Спилберга, лишь имя – с Джонс на Джоан.
Окончательного решения по смене пола своего нового главного героя сценарист еще не огласил, однако отметил, что 5-ая кинолента будет презентована летом 2020 года. Это будет последний кинофильм с участием известного голливудского актера, исполнителя предыдущих ролей кинофраншизы, Харрисона Форда. Но сама серия фильмов свое существование продолжит.
Культура
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 08:00