Стивен Спилберг подумывает над сменой пола Индиане Джонсу

Кинорежиссер отметил, что Индиане Джонсу необходимо придать несколько иную форму. Поэтому продюсер подчеркнул позитивный взгляд к смене пола исполнителя главной роли.Все, что необходимо будет поменять в сценарии фильма, по словам Спилберга, лишь имя – с Джонс на Джоан.Окончательного решения по смене пола своего нового главного героя сценарист еще не огласил, однако отметил, что 5-ая кинолента будет презентована летом 2020 года. Это будет последний кинофильм с участием известного голливудского актера, исполнителя предыдущих ролей кинофраншизы, Харрисона Форда. Но сама серия фильмов свое существование продолжит.