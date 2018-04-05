Юлию Самойлову хотели не пропустить в Музей мадам Тюссо в Амстердаме

Российскую певицу участницу «Евровидения-2018» Юлию Самойлову пытались удержать сотрудники филиала известного Музея восковых фигур мадам Тюссо в Амстердаме. Как пояснили работники заведения, в том случае, если произойдет возгорание в стенах музея, супруг, сопровождающий передвигающуюся на инвалидном кресле жену Юлию Самойлову, не смог бы в срочном порядке эвакуировать ее из здания в силу того, что кресло не приспособлено для людей, которые ограничены в движениях.Однако, после недолгих переговоров артистка смогла посетить знаменитый музей восковых фигур.