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Решение о пожизненном заключении для педофилов поддержано комитетом Госдумы

Пожизненное лишение свободы для педофилов поддержал комитет Государственной думы.

Решение о пожизненном заключении для педофилов поддержано комитетом Госдумы


Недавно комитетом Государственной думы было предложено принятие законопроекта касаемо введения пожизненного заключения свершившим преступления сексуального характера относительно детей возрастом до 14 лет. Данный проект закона внесен еще два месяца назад вице-спикером Ириной Яровой и группой депутатов. По ее словам предложенные меры составлены на основе углубленного анализирования статистики свершения преступлений и их характера. Такое предложение поддержали Минздрав, Верховный суд, Роскомнадзор, Генпрокуратура, Министерство Внутренних Дел, Следственный Комитет России, Министерство юстиции.
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Политика
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 06:00
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