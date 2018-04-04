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Дети Галкина и Пугачевой получили гражданство Кипра

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой получили гражданство Кипра. Сообщается, что звездная пара приобрела в прошлом году недвижимость на острове.

Дети Галкина и Пугачевой получили гражданство Кипра


Не так давно поклонники увидели в Сети новые фотоснимки Аллы Пугачевой и Максима Галкина на Кипре. Звездная чета была со своими наследниками – 4-летними двойняшками Гарри и Лизой. Семейную пару запечатлели постояльцы одного из отелей Кипра, сообщает «Комсомольская правда».

Здешние риелторы сообщили прессе, что Примадонна и юморист привезли на остров детей, чтобы завершить бюрократический процесс. Апартаменты артистов пока что, якобы, находятся в стадии ремонта, потому узнаваемая семья остановилась в отеле.

Покупку недвижимости звездами подтвердил Семен Погосян. Он уточнил, что пара приобрела виллу на Кипре в минувшем году. Адвокат также добавил, что Галкин и Пугачева получили гражданство острова Кипр, а также пояснил, что любой покупатель, совершивший покупку недвижимости стоимостью два миллиона евро и выше, имеет право претендовать на гражданство республики. В том числе гражданство получают наследники покупателей.

Погосян также предположил, что пара артистов купила недвижимость лишь из-за гражданства, а также возможности посещать свыше 150 стран без визы.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:35
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