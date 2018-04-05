Перенос кинотеатров на первые этажи ТЦ обсудят в среду в Госдуме
Четвёртого апреля в Государственной думе обсудят перенос детских комплексов и кинотеатров на первые этажи ТЦ. О данной идее заговорили после случившейся 25 марта трагедии в Кемерове, где произошло возгорание в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня».
Александр Семенников, являющийся заместителем председателя комиссии Мосгордумы, сообщил, что законодательную инициативу очень важно обсуждать с резидентами профессиональных структур, а также со специалистами по противопожарному оборудованию и МЧС. Депутат подчеркнул, что введение аналогичного обязательства не создаст проблем строящимся торговым центрам, однако для уже существующих ТЦ появится много дополнительных проблем. К примеру, с отсутствием свободной площади на нижних этажах.
Помимо этого, Семенников отметил, что не на всех комплексах, которые попадут под действие проекта, нарушатся правила противопожарной безопасности.
Александр Семенников, являющийся заместителем председателя комиссии Мосгордумы, сообщил, что законодательную инициативу очень важно обсуждать с резидентами профессиональных структур, а также со специалистами по противопожарному оборудованию и МЧС. Депутат подчеркнул, что введение аналогичного обязательства не создаст проблем строящимся торговым центрам, однако для уже существующих ТЦ появится много дополнительных проблем. К примеру, с отсутствием свободной площади на нижних этажах.
Помимо этого, Семенников отметил, что не на всех комплексах, которые попадут под действие проекта, нарушатся правила противопожарной безопасности.
Общество / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:00