Перенос кинотеатров на первые этажи ТЦ обсудят в среду в Госдуме

Александр Семенников, являющийся заместителем председателя комиссии Мосгордумы, сообщил, что законодательную инициативу очень важно обсуждать с резидентами профессиональных структур, а также со специалистами по противопожарному оборудованию и МЧС. Депутат подчеркнул, что введение аналогичного обязательства не создаст проблем строящимся торговым центрам, однако для уже существующих ТЦ появится много дополнительных проблем. К примеру, с отсутствием свободной площади на нижних этажах.Помимо этого, Семенников отметил, что не на всех комплексах, которые попадут под действие проекта, нарушатся правила противопожарной безопасности.