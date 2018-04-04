Тата и Валерий Блюменкранц решили обзавестись квартирой за периметром «Дома-2»

«Блюм говорит, что они не собираются уходить, но на самом деле явно чувствуют, что их подвинут ради любимицы Рапки», «Они-то уходить не собираются, но их и спрашивать никто не будет. Раз решили, что им пора, значит, пора», - рассуждают поклонники.

Участники телестройки, даже находясь на Поляне, ищут себе квартиры, чтобы спокойно отдохнуть, когда отправляются за периметр. Даже уезжая на выходные, они не хотят ночевать в гостиницах, а предпочитают с удобством устроиться в арендованных квартирах.Фанаты предполагают, что семейство Блюменкранц также решили обзавестись жилплощадью за периметром, дабы иметь свой уголок. Вот только в уверения Валеры, что они остаются на проекте, поверили далеко не все.Появились предположения, что Блюмы предчувствуют скорейшее изгнание с телестройки, вот и подыскивают, где расположиться. Поводом для изгнания Блюменкранцев может стать ребенок Ольги Рапунцель.«Бренды» ясно дали понять, что не намерены покидать проект и уже скоро окажутся на Поляне. К тому же толку от них, вероятно, будет намного больше, чем от примерной семейной пары, которая не желает скандалить, драться или выяснять отношения.