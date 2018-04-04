Тата и Валерий Блюменкранц решили обзавестись квартирой за периметром «Дома-2»
Валерий Блюменкранц похвастал своим поклонникам, что они с Татой при помощи друзей подыскали хорошее жилье, которое их вполне устраивает.
Участники телестройки, даже находясь на Поляне, ищут себе квартиры, чтобы спокойно отдохнуть, когда отправляются за периметр. Даже уезжая на выходные, они не хотят ночевать в гостиницах, а предпочитают с удобством устроиться в арендованных квартирах.
Фанаты предполагают, что семейство Блюменкранц также решили обзавестись жилплощадью за периметром, дабы иметь свой уголок. Вот только в уверения Валеры, что они остаются на проекте, поверили далеко не все.
Появились предположения, что Блюмы предчувствуют скорейшее изгнание с телестройки, вот и подыскивают, где расположиться. Поводом для изгнания Блюменкранцев может стать ребенок Ольги Рапунцель.
«Бренды» ясно дали понять, что не намерены покидать проект и уже скоро окажутся на Поляне. К тому же толку от них, вероятно, будет намного больше, чем от примерной семейной пары, которая не желает скандалить, драться или выяснять отношения.
Участники телестройки, даже находясь на Поляне, ищут себе квартиры, чтобы спокойно отдохнуть, когда отправляются за периметр. Даже уезжая на выходные, они не хотят ночевать в гостиницах, а предпочитают с удобством устроиться в арендованных квартирах.
Фанаты предполагают, что семейство Блюменкранц также решили обзавестись жилплощадью за периметром, дабы иметь свой уголок. Вот только в уверения Валеры, что они остаются на проекте, поверили далеко не все.
Появились предположения, что Блюмы предчувствуют скорейшее изгнание с телестройки, вот и подыскивают, где расположиться. Поводом для изгнания Блюменкранцев может стать ребенок Ольги Рапунцель.
«Бренды» ясно дали понять, что не намерены покидать проект и уже скоро окажутся на Поляне. К тому же толку от них, вероятно, будет намного больше, чем от примерной семейной пары, которая не желает скандалить, драться или выяснять отношения.
«Блюм говорит, что они не собираются уходить, но на самом деле явно чувствуют, что их подвинут ради любимицы Рапки», «Они-то уходить не собираются, но их и спрашивать никто не будет. Раз решили, что им пора, значит, пора», - рассуждают поклонники.