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Группа ученых обнаружила 4000 ранее неизвестных галактик

Группа ученых составила 3D карту Вселенной, включающую в себя 4000 ранее неизвестных галактик.

Группа ученых обнаружила 4000 ранее неизвестных галактик


Группа специалистов из Университета Ланкастера стала автором трехмерной карты Вселенной. Для составления данной карты исследователи использовали телескопы «Роке-де-лос-Мучачос» на Канарских островах и Subaru на Гавайях.

Группа ученых обнаружила 4000 ранее неизвестных галактик


В процессе наблюдений ученые выяснили, что в просторах Вселенной, кроме звездных систем, изученных специалистами ранее, существуют 4000 галактик, неизученных до сих пор. Астрофизики полагают, что внутри данных звездных систем могут существовать не один миллион звезд и даже планет, являющихся пригодными для жизни.

Кроме того, ученые отметили, что основная часть этих галактик являются компактными. В диаметре их размер составляет около 3000 световых лет.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:19
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