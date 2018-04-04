Группа ученых обнаружила 4000 ранее неизвестных галактик

Группа специалистов из Университета Ланкастера стала автором трехмерной карты Вселенной. Для составления данной карты исследователи использовали телескопы «Роке-де-лос-Мучачос» на Канарских островах и Subaru на Гавайях.В процессе наблюдений ученые выяснили, что в просторах Вселенной, кроме звездных систем, изученных специалистами ранее, существуют 4000 галактик, неизученных до сих пор. Астрофизики полагают, что внутри данных звездных систем могут существовать не один миллион звезд и даже планет, являющихся пригодными для жизни.Кроме того, ученые отметили, что основная часть этих галактик являются компактными. В диаметре их размер составляет около 3000 световых лет.