АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.92 USD 57.54
Курс валют на 04.04.2018

Саша Артемова ответственно отнеслась к священному посту

Бывшая участница знаменитого реалити-шоу «Дом-2» Александра Артемова рассказала, что придерживается священного поста.

Саша Артемова ответственно отнеслась к священному посту

По словам девушки, у нее удивительный организм, который обычно не требует пищи по утрам, зато ближе к ночи на нее нападает сильный голод. Завтракать и обедать девушка не хочет, а вот вечером борется с искушением полакомиться чем-нибудь.

Артемова подчеркнула, что никакое обилие еды не способно «сломать» ее, и она предпочитает не кушать до великого праздника Пасха. Ведь осталось совсем чуть-чуть.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
РБК представил рейтинг наиболее востребованных в
Учёные создадут письменность для турецкого "языка
Учёные: Луна виновна в масштабных пожарах на Земле
Британцы представили алгоритм для предсказания
Учёные: У шмелей существует чёткое разделение
Colorful представила компактную материнскую плату
В Токио появились вагоны метро, украшенные
Лейтон Мистер стала жгучей блондинкой
Тата и Валерий Блюменкранц решили обзавестись
Пришельцы посеяли панику среди землян своими НЛО
Учёные: Древние египтяне обладали возможностью
Саша Артемова ответственно отнеслась к священному
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: один человек
Приложение-пульсометр оказалось эффективным при
Стало известно о 9 жертвах пожара в столичном ТЦ
Mazda представит новый кроссовер CX-8 в Пекине
Украинская певица Наталья Могилевская каждое утро
Блейк Лайвли вышла на красную дорожку в
Учёные: Бумажные носовые платки могут быть
Новый стартап помогает распознать фальшивые
Кайли Миноуг поведала, почему никогда не выйдет
Учёные: Южный океан растопил 1463 кв.м.
Дочь Геннадия Хазанова разместила в Сети снимок
Ляйсан Утяшева показала «могучую спину» Павла Воли
Настя Каменских впервые опубликовала снимок в
Кибернетик: Люди строят роботов, потому что им
Анастасия Волочкова сменила мини-бикини на
Ольга Серябкина выбирает имя своему будущему
Лена Миро жестко раскритиковала внешность Ольги
Уфологи обнаружили семь НЛО во время прямой
Просмотреть все новости