Саша Артемова ответственно отнеслась к священному посту

По словам девушки, у нее удивительный организм, который обычно не требует пищи по утрам, зато ближе к ночи на нее нападает сильный голод. Завтракать и обедать девушка не хочет, а вот вечером борется с искушением полакомиться чем-нибудь.Артемова подчеркнула, что никакое обилие еды не способно «сломать» ее, и она предпочитает не кушать до великого праздника Пасха. Ведь осталось совсем чуть-чуть.