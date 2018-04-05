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Известный модельер Гоша Рубчинский закрывает свой бренд

Знаменитый дизайнер одежды Гоша Рубчинский закрывает свой бренд.

Известный модельер Гоша Рубчинский закрывает свой бренд


Знаменитый российский модельер Гоша Рубчинский сделал заявление о том, что планирует закрыть свой бренд. По его словам следующих коллекций больше не будет так, как теперь у дизайнера в планах что - то новое. Представители Рубчинского сообщают, что в разработке свежие стези создания и реализации продукции. Информация о развитии новшеств в карьере дизайнера появилась у него на странице Instagram. Работа над проектами концерна Cоmme Des GarÇons и «Рассвет» будет вестись еще 2-3 года.

Также стоит отметить, что в ближайшее время произойдет открытие магазина модельера.
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Общество
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 04:00
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