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Украинская певица Наталья Могилевская каждое утро очищает душу молитвой и медитацией

Украинская знаменитость Наталья Могилевская очищает свою душу медитациями и молитвами каждое утро.

Украинская певица Наталья Могилевская каждое утро очищает душу молитвой и медитацией


Известная украинская певица и победительница последнего проекта "Танцы со звездами" Наталья Могилевская поделилась со своими подписчиками рецептом молодости и спокойствия. Артистка выложила на своей страничке Instagram фотоснимок, где она сидит в позе "лотос", а также оставила комментарий под фото. Наталья написала, что регулярно каждое утро перед тренировкой она медитирует и молится. По словам звезды только таким образом она может начать новый день с чистого листа, и пожелала поклонникам доброго настроения.

Публикация набрала почти более 19 тысяч отметок "Мне нравится" и массу положительных комментариев.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 17:45
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