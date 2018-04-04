Стало известно о 9 жертвах пожара в столичном ТЦ «Персей»

По разным сведениям, вследствие возгорания в ТЦ «Персей» пострадавшими могли стать 9 человек. Изначально сообщалось только о четырёх пострадавших, трое из них - пожарные. Пострадавшие были госпитализированы в местные клиники. Во время возгорания скончался один человек – это сотрудник ТЦ. По предварительным данным следствия, мужчина искал выход из горящего здания и заблудился. Человек умер от удушья в машине неотложной скорой помощи.По факту возгорания в «Персее» из-за «причинения вреда здоровью по неосторожности» и «халатности» возбуждено уголовное дело. Начат опрос очевидцев и свидетелей пожара. Также выясняется количество людей, которые во время возгорания были в ТЦ. Осмотр места возгорания затрудняет то, что огонь всё ещё не ликвидирован.