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Ляйсан Утяшева показала «могучую спину» Павла Воли

Известная спортсменка Ляйсан Утяшева показала в Instagram «могучую спину» своего супруга Павла Воли. Пара сфотографировалась во время пребывания в лифте.

Ляйсан Утяшева показала «могучую спину» Павла Воли

Ляйсан Утяшева и Павел Воля являются одними из самых любимых звёздных пар среди пользователей Сети. Большинство фолловеров всегда описывают супругов, как искренних, примерных и настоящих. Свой союз они официально скрепили в 2102 году, а также воспитывают двоих детей Софию и Роберта.

Сегодня в Instagarm Ляйсан Утяшевой поклонники заметили новую фотографию, на которой спортсменка делает селфи, приобняв спину своего супруга. В подписи к публикации она указала, что находится за «могучей спиной». В комментариях подписчики выразили уверенность в том, что, несмотря на свой довольно юмористический характер, Павел Воля является настоящим защитником и главой своей семьи.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:42
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