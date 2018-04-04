Ляйсан Утяшева показала «могучую спину» Павла Воли

Ляйсан Утяшева и Павел Воля являются одними из самых любимых звёздных пар среди пользователей Сети. Большинство фолловеров всегда описывают супругов, как искренних, примерных и настоящих. Свой союз они официально скрепили в 2102 году, а также воспитывают двоих детей Софию и Роберта.Сегодня в Instagarm Ляйсан Утяшевой поклонники заметили новую фотографию, на которой спортсменка делает селфи, приобняв спину своего супруга. В подписи к публикации она указала, что находится за «могучей спиной». В комментариях подписчики выразили уверенность в том, что, несмотря на свой довольно юмористический характер, Павел Воля является настоящим защитником и главой своей семьи.